Contro la Lazio Paolo Vanoli rilancerà Ricci dal primo minuto: quando ha riposato il Toro ha trovato la prima sconfitta stagionale

Vanoli ritrova Ricci. Nel lunch match di domenica il Torino affronterà la Lazio all’ombra della Mole e l’allenatore granata rilancerà il centrocampista dopo il turno di riposo che gli ha concesso in Coppa Italia. Un turno amaro per il Toro, che è stato eliminato ancora una volta dalla competizione prima degli ottavi di finale. La sconfitta contro l’Empoli è stata la prima della stagione, dopo le vittorie contro Atalanta, Venezia e Verona e i pareggi ottenuti contro Milan e Lecce. Una sconfitta che è arrivata proprio quando Vanoli ha deciso di lasciare fuori Samuele Ricci, poi subentrato a gara in corso.

Ricci è fondamentale per il Torino

In questo avvio di stagione Samuele Ricci è stato uno degli uomini che più ha impressionato per prestazioni positive. Vanoli lo ha schierato sempre a eccezione della gara di Coppa Italia contro l’Empoli e i risultati si sono visti. Senza di lui il Toro è apparso disorganizzato e la prova contro i toscani ne è stata la prova lampante. Ora che i granata affronteranno la Lazio Ricci tornerà titolare, ma non è chiaro se da regista o da mezz’ala. Che il numero 28 sia imprescindibile per gli schemi di Vanoli è facile capirlo dai numeri. Secondo uno studio del Cies, società che si occupa di analizzare i dati dei calciatori di tutto il mondo, Ricci è il secondo miglior centrocampista per palloni gestiti in una situazione di pressione aggressiva. Meglio di lui ha fatto solo Joshua Kimmich del Bayern Monaco, ma questa statistica fa riflettere e non poco sull’importanza del classe 2001 all’interno degli schemi di Vanoli. Contro i biancocelesti sarà in campo dal primo minuto per riportare il Torino alla vittoria, in una gara fondamentale per le ambizioni granata.