Il centrocampista granata si è dimostrato in questo avvio molto bravo nelle situazioni di pressing incessante da parte degli avversari

L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli non deve in nessun modo intaccare il percorso di crescita del Torino, cancellando quanto di buono fatto in questi primi mesi. I granata si sono resi protagonisti di un super avvio di campionato, e il primo posto in classifica è tutt’altro che casuale. Vanoli è riuscito a esaltare le qualità di tutti i singoli – chi più chi meno -, ma al momento il reparto che pare più overperformare è il centrocampo. I leader sono indubbiamente Ilic e Ricci, ritrovati dopo la stagione al di sotto delle aspettative; e se il serbo è il giusto collante tra mediana e attacco, l’ex Empoli invece sta sorprendendo tutti con il pallone tra i piedi.

Ricci tra i migliori al mondo

Regista, incontrista e box to box: Samuele Ricci è davvero in grado di fare tutto. In questa prima parte di campionato Vanoli lo ha testato un po’ ovunque analizzandone le caratteristiche, ma è nella costruzione dell’azione che il numero 28 si è messo maggiormente in mostra. Come emerso dal report di CIES, ente che analizza i dati di tutti i giocatori in giro per il mondo, Ricci è il 2° miglior centrocampista al mondo se si tratta di gestire palla sotto pressione. Lo studio ha approfondito i vari casi in cui i calciatori che hanno affrontato almeno 60 situazioni di pressione aggressiva a centrocampo ne sono usciti senza perdere la palla; e, secondo questo dato, il classe 2001 si trova dietro solamente a Kimmich del Bayern Monaco, con una percentuale di realizzazione del 92,5%.

Joshua Kimmich (Bayern Monaco) – 95,8% Samuele Ricci (Torino) – 92,5% Rafael Carioca (Tigres) – 92,2% Aurelien Tchouameni (Real Madrid) – 92% Mario Dorgeles (Norsdjaelland) – 92% Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) – 91,9% Valentino Muller (WSG Tirol) – 91,8% Vitinha (Paris Saint-Germain) – 91,5% Stanislav Lobotka (Napoli) – 90,8% Zidan Sertdemir (Nordsjaelland) – 90%

Exploit quasi definitivo

Questo dato si aggiunge a tutte le cose positive fatte vedere dal centrocampista negli ultimi mesi, che hanno fatto sì che Spalletti non solo lo chiamasse per gli ultimi impegni della Nazionale, ma lo rendesse ance un titolare. Dopo due anni non eccezionali si sta finalmente vedendo il vero Ricci, e a sorridere non deve essere solamente il Torino, ma il movimento calcistico italiano intero.