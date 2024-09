In vista della sfida contro i biancocelesti, il tecnico granata potrebbe decidere di affidarsi a una retroguardia tutta nuova

L’eliminazione dalla Coppa Italia per merito dell’Empoli è ormai il passato. Il presente invece vede il Torino in testa alla classifica, con l’ambizione di rimanerci a lungo. I granata non vogliono ovviamente smettere di sognare, ma per farlo devono rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare, già a partire dalla difficile sfida contro la Lazio. I biancocelesti, avendo giocato ieri in Europa League, usufruiranno di un giorno e un allenamento in meno di riposo. Questo non può che essere positivo per Vanoli, che invece dal canto suo avrà una seduta in più per testare eventuali modifiche, che dovrebbero vedersi soprattutto in difesa. Il tecnico granata, infatti, è pronto a proporre una retroguardia inedita.

Difesa nuova contro la Lazio

Contro l’Empoli Vanoli ha scelto di far riposare per la prima volta in stagione Masina, schierando Walukiewicz, Coco e Maripan. Il cileno si è reso protagonista di una buona partita, mentre gli altri due hanno complessivamente un po’ deluso. Ma se l’ex Las Palmas aveva come alibi il fatto di esser rientrato da poco dai box e di giocare a sinistra, il polacco è invece semplicemente andato in difficoltà contro i suoi ex compagni di squadra. Questo lo ha fatto regredire nelle gerarchie, e ora in vista di sabato il mister potrebbe pensare a dei cambiamenti. Coco e Maripan vanno verso la conferma, con l’equatoguineano che verrebbe spostato a destra, mentre da braccetto mancino rientrerebbe Masina per costituire una difesa maggiormente organizzata e soprattutto più esperta. Insegue invece Vojvoda, il quale ha smaltito l’infortunio muscolare ma che non è ancora al top della condizione. La buona notizia in ogni caso è che è tornata l’abbondanza in difesa, e Vanoli di volta in volta potrà decidere chi schierare in base alle prestazioni in allenamento.