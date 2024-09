Il numero 9 è rimasto in panchina contro l’Empoli, ma solo per motivi di gestione: contro la Lazio dovrebbe toccare a lui al fianco di Zapata

Ancora una volta, il percorso del Torino in Coppa Italia si è concluso troppo presto. I granata sono usciti sconfitti dalla sfida interna contro l’Empoli, buttando l’occasione di poter andare molto avanti nella competizione – complice anche il tabellone tutt’altro che impossibile. Una serata storta per i ragazzi di Vanoli, che in quello che è sembrato il remake della partita dello scorso anno contro il Frosinone sono stati messi sotto dai rincalzi dei toscani. A nulla sono serviti i cambi attuati dal tecnico varesino, che hanno visto ancora una volta Sanabria rimanere in panchina. In questo caso, però, le motivazioni dovrebbero essere state correlate alla semplice gestione delle energie.

Titolare contro la Lazio?

Quella contro l’Empoli ha rappresentato già la terza sfida su sette in cui il numero 9 granata è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Ma se nelle prime due volte le scelte di Vanoli sembravano più delle bocciature nei suoi confronti, in Coppa invece il mister lo ha lasciato fuori per farlo riposare in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Martedì hanno infatti giocato tutti gli attaccanti: Karamoh e Adams sono partiti titolari, Zapata è subentrato dopo l’intervallo mentre addirittura anche Njie è stato schierato come giocatore offensivo, rendendosi protagonista di una grande partita.

Le gerarchie in attacco

Questo significa che Sanabria è stato superato anche dallo svedese nelle gerarchie? Tutt’altro, anzi il tecnico potrebbe aver deciso di farlo riposare in modo da averlo pronto per la sfida contro i biancocelesti. Nonostante il rigore sbagliato contro il Verona, il gol segnato ha fatto tornare la fiducia in lui, e Vanoli sa che deve sfruttare questo piccolo momento positivo. Per questo motivo ci si aspetta che nel prossimo match si possa rivedere la coppia dello scorso anno formata da lui e Zapata, con Adams pronto a impattare da subentrante.