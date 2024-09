Nella sesta giornata di Serie A, a Torino arriva la Lazio di Marco Baroni. 0 punti in trasferta per i biancocelesti

Continua la Serie A ed è tempo della sesta giornata. Allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva la Lazio di Marco Baroni. Torino-Lazio si gioca domenica 29 settembre alle ore 12:30. Entrambe le squadre sono state impegnate anche in settimana. I granata in Coppa Italia in casa martedì contro l’Empoli (sconfitti per 2-1), mentre la Lazio in trasferta contro la Dinamo Kiev mercoledì in Europa League (i biancocelesti hanno vinto 3-0 ad Amburgo). Dopo una stagione complicata tra Sarri e Tudor, i biancocelesti hanno deciso di puntare su Marco Baroni. Reduce dalle salvezze conquistate con Lecce e Verona, la sua Lazio è ancora in fase di rodaggio. Finora, 0 punti fatti in trasferta.

Il campionato

Lazio che ha giocato 3 partite in casa e 2 in trasferta. Le due trasferte hanno portato 0 punti: Udinese-Lazio 2-1 e Fiorentina-Lazio 2-1. I 7 punti sono stati fatti tutti in casa. Lazio-Venezia 3-1, Lazio-Milan 2-2 e Lazio-Verona 2-1. Alti e bassi per la squadra di capitan Zaccagni. Al momento la Lazio è 8^ in classifica. 9 gol fatti e 8 subiti. La Lazio di Baroni deve ancora prendere forma. Ma arriva a Torino con voglia di riscatto, dopo la sconfitta in rimonta (e causata da due rigori) di Firenze.

Il mercato

Mercato corposo quello della Lazio. Alcuni senatori come Luis Alberto, Cataldi, Immobile e Felipe Anderson hanno salutato. In porta sono stati confermati Provedel e Mandas. In difesa sono rimasti Gila, Romagnoli, Patric e Marusic ma è partito Casale. In mezzo al campo Zaccagni si è preso la fascia da capitano e il numero 10. Anche Vecino e Guendouzi sono rimasti a Roma, così come Isaksen e Castellanos. Ma i nuovi acquisti sono stati tanti: Noslin (Verona), Dia (Salernitana), Tchaouna (Salernitana), Nuno Tavares (Arsenal), Bashiru (Hatayspor) e Castrovilli. Si tratta di una squadra ben attrezzata e pericolosa. Il modulo è il 4-2-3-1.