Il kosovaro potrebbe prendere il posto di Walukiewicz, che non ha giocato benissimo in coppa, per arginare Zaccagni

Archiviato il passo falso in Coppa Italia, che ha visto il Toro venire eliminato dall’Empoli, per gli uomini di Vanoli è tempo di tornare a pensare al campionato. I granata sono in un gran momento di forma in Serie A e la prossima gara sarà un vero e proprio test per le ambizioni del Torino. All’ombra della Mole arriverà la Lazio di Baroni, ottava in classifica a 4 lunghezze da Zapata e compagni. In vista del match Vanoli potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione che è scesa in campo in coppa, in particolar modo in difesa.

Vojvoda insidia Walukiewicz

Dopo la prestazione offerta contro l’Empoli, che lo ha visto andare spesso in difficoltà e arrivare in ritardo, Walukiewicz potrebbe finire in panchina contro la Lazio. In Coppa il polacco è andato in difficoltà, rimediando anche un’ammonizione a causa di un brutto fallo. Non sarebbe una sorpresa se Vanoli decidesse di rilanciare Vojvoda dal primo minuto da braccetto. Il kosovaro ha spesso e volentieri fatto bene in quella posizione e contro la Lazio servirà limitare le giocate di un giocatore veloce ed esperto nel dribbling come Zaccagni. Un difensore dalle caratteristiche di Walukiewicz potrebbe soffrire maggiormente le accelerazioni dell’esterno biancoceleste e l’allenatore granata potrebbe vedere in Vojvoda una valida alternativa.