Dove vedere Torino-Lazio, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, in tv e in streaming

Nella sesta giornata del campionato di Serie A il Toro affronterà la Lazio all’ombra della Mole. I granata, guidati da Paolo Vanoli, cercano una vittoria dopo non essere riusciti a portare a casa i tre punti nella partita precedente contro il Lecce. La squadra di Vanoli punterà a sfruttare il fattore campo per continuare la grande striscia di risultati positivi. Dall’altra parte, la Lazio di Marco Baroni arriva da un appuntamento europeo in Europa League. Dopo la gara contro la Dinamo Kiev sarà interessante vedere come la Lazio riuscirà a gestire le energie e se riuscirà a dare una risposta positiva anche in campionato. Sarà possibile vedere Torino-Lazio, così come tutti i match della Serie A 2024/25, su DAZN in streaming live e on demand.