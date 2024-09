Karol Linetty ha disputato una prova opaca in Coppa Italia e nella prossima gara contro la Lazio dovrà esserci un cambio di marcia

Nell’ultima gara di Coppa Italia Karol Linetty ha deluso e non poco le aspettative di Vanoli. Il centrocampista polacco è stato autore di una prova davvero deludente contro l’Empoli. In generale tutta la squadra ha offerto una prestazione insufficiente, ma l’ex Sampdoria si è contraddistinto particolarmente in negativo.

Contro l’Empoli dati horror

La gara di Linetty contro lì’Empoli è stata decisamente insufficiente, soprattutto sotto l’aspetto dei numeri. Il polacco ha perso addirittura 15 palloni: un dato che fa riflettere e non poco sulla sua prestazione. Eppure il centrocampista è uno su cui Vanoli fa più affidamento, in quanto ha spesso garantito equilibrio ma anche tanto carattere in campo. Eppure, anche sotto il punto di vista dei contrasti, la prova di Linetty è stata insufficiente. Dei 7 contrasti di cui il numero 77 si è reso protagonista, nemmeno uno è risultato vincente. Sono invece ben 5 i falli che il polacco ha commesso nel corso della gara, rimediando pure un cartellino giallo. Ora dovrà invertire da subito la rotta nella gara contro la Lazio, un vero e proprio esame per le ambizioni del Toro in Serie A.