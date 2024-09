Sebastian Walukiewicz ha deluso contro l’Empoli. Per il numero 4 un passo indietro dopo la prestazione di Verona

Tutto il Toro contro l’Empoli ha fatto un passo indietro. La sconfitta per 2-1 in casa contro i toscani è costata l’eliminazione in Coppa Italia ai sedicesimi di finale. Non solo il centrocampo, anche la difesa ha fatto male. Il peggiore è stato senza ombra di dubbio Sebastian Walukiewicz. Un vero peccato, perché contro il Verona al Bentegodi, in Serie A venerdì scorso, era stato uno dei migliori in campo insieme a Zapata. Contro l’Empoli in Coppa Italia, un passo indietro per lui. Proprio contro la sua ex squadra. Adesso domenica c’è la Lazio in campionato e potrebbe toccare di nuovo a lui. Da dimenticare in fretta quindi la partita in Coppa Italia.

La sua partita

Walukiewicz è partito titolare contro l’Empoli. Schierato a destra, con Maripan al centro e Coco a sinistra. Già dai primi minuti, è subito stato messo in difficoltà da Ekong. Il numero 19 si è dimostrato veloce e frizzante. Ekong aveva vinto il campionato Primavera 1 con l’Empoli di Baldanzi e Fazzini. Poi è andato in prestito in Croazia. Al 30′, l’Empoli è passato in vantaggio proprio con lui. Sul cross di Haas, è stato marcato malissimo da Walukiewicz. Il polacco si è fatto anticipare di testa, ma era in vantaggio. Ekong arrivava da dietro e Walukiewicz poteva fare molto meglio. Inoltre, al 42′ è stato ammonito per fallo su Ekong. A fine primo tempo, ha lasciato spazio a Sosa. Ekong lo ha fatto impazzire per 45 minuti.

Ma il Toro ci crede

Per Walukiewicz si tratta delle prima partita negativa da quando è al Toro. Per averlo, i granata hanno dato all’Empoli Sazonov e Pellegri. Entrambi potranno poi essere riscattati per 4 milioni a testa. In questo modo, il Torino ha pagato Walukiewicz 5 milioni di euro. Dimostrazione questa che il Toro crede in lui. Con Vanoli può migliorare molto.