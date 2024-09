Ché Adams è stato il protagonista della rubrica “Get to know” che il Torino ha diffuso su youtube: le parole dell’attaccante

Il Torino ha intervistato Ché Adams per la nuova rubrica “Get to know”, diffusa sui canali youtube del club: ecco le parole dell’attaccante scozzese.

Le parole di Adams

Adams ha iniziato parlando del suo ambientamento nel Torino:

Qui è tutto molto interessante. Mi sto trovando molto bene in questo nuovo capitolo. Ho avuto un impatto molto presto, segnando un gol decisivo per la vittoria contro l’Atalanta. Sto apprezzando ogni singolo momento e i compagni mi stanno aiutando molto ad ambientarmi. Segnare davanti ai propri tifosi è sempre bello, soprattutto in casa al debutto. Sono un tipo tranquillo, mi piace stare sulle mie. Il calcio è la mia vita. Condividere la passione con i tifosi del Torino è bellissimo.

Poi ha proseguito:

Sono nato più o meno nello stesso periodo in cui hanno ritrovato i resti di Che Guevara. Questa è la ragione per cui i miei genitori mi hanno chiamato così. Sto trovando delle somiglianze nel modo di giocare: anche in Italia il calcio è molto fisico, ma non molti se ne accorgono. Il mio passato mi ha aiutato in questo processo di transizione nel calcio italiano.

Sulla Nazionale:

Rappresentare la Scozia significa tanto per me e per la mia famiglia. Indossare la maglia della Nazionale è un orgoglio e i miei genitori mi supportano sempre. Provo grandi sensazioni e credo mi abbia aiutato a diventare una persona migliore. Gli scozzesi sono molto passionali, come gli italiani.

Dal trasferimento al Toro ai tifosi

Ho parlato con Vagnati per varie settimane di fila. Mi ha fatto capire quanto mi volesse qui a Torino. La situazione qui è perfetta per quanto volessi a questo punto della mia carriera. Poi mi ha messo in contatto con il mister con cui ho parlato per diversi giorni. Il suo pensiero era perfettamente in linea con quanto volessi come persona e come calciatore. Ci siamo trovati. È stata una scelta facilissima, sono sincero. Ne sono ancora più convinto dopo che ho visto la passione dei tifosi. Per questo li ringrazio tanto. La città? Ci sono tantissimi posti belli: Piazza San Carlo è bellissima, Palazzo Reale, Piazza Castello. Camminando in centro si possono trovare tantissimi luoghi da visitare. Ciao tifosi del Toro, ci vediamo presto allo stadio!