Paolo Vanoli punterà ancora su Adam Masina nella sfida contro la Lazio: dovrà riscattare l’ingenuità di Verona

Prosegue il conto alla rovescia in vista di Torino-Lazio, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. I granata arriveranno al match da primi in classifica, visto il grande avvio di stagione di cui si sono resi protagonisti. La Lazio, invece, cercherà di accorciare le distanze sul Toro, al momento a 4 punti di distanza. Contro i biancocelesti Vanoli continuerà a puntare su Masina, reduce da una gara non positiva a Verona.

Masina dovrà riscattare l’errore del Bentegodi

Dopo un buon avvio di stagione per Masina è arrivato un passo falso al Bentegodi. Quando il Toro sembrava infatti aver messo in cassaforte il risultato, il difensore ha commesso una brutta ingenuità nei minuti di recupero. In area di rigore ha perso una palla sanguinosa, che poi ha portato al secondo gol dei padroni di casa, segnato da Mosquera. Gli uomini di Vanoli hanno dunque dovuto soffrire per qualche minuto prima del triplice fischio, per poi portare a casa i tre punti. Ora Masina dovrà dimostrare di aver dimenticato l’errore. Un errore che tuttavia non ha inciso sul risultato finale, ma comunque un errore. Contro la Lazio sarà importante scendere in campo con la giusta mentalità per dare continuità a quanto fatto finora. Battere i biancocelesti rappresenterebbe un segnale forte al campionato e darebbe alla squadra ulteriore slancio in vista delle prossime gare.