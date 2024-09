Ivan Ilic è stato in panchina per 90 minuti nella partita contro l’Empoli. Adesso è pronto per giocare contro la Lazio

La sconfitta per 2-1 subita in casa contro l’Empoli è costata al Toro l’eliminazione dalla Coppa Italia. Ma adesso c’è subito il campionato a cui pensare. Domenica arriva a Torino la Lazio di Baroni, fresca di successo in Europa League. Granata che sono chiamati a vincere se vogliono mantenere il primato in classifica in Serie A. Per fare questo, servono gli uomini migliori. Soprattutto in mezzo al campo. Ivan Ilic è pronto per tornare in campo dal 1° minuto. Il serbo con il numero 8 sulle spalle, contro i toscani in Coppa Italia non è sceso in campo. Per lui 90 minuti in panchina. Al suo posto, dall’inizio, ha giocato il suo sostituto ovvero Gvidas Gineitis. A fine primo tempo, il 66 classe 2004 è uscito per lasciare spazio a Zapata. Ilic è bello che riposato per giocare contro i biancocelesti.

Un inizio di stagione convincente

Fin qui, Ilic è stato uno dei migliori nel Toro. Prestazioni convincenti da mezzala sinistra, con inserimenti e precisione nei passaggi. Con Vanoli sembra migliorato e non di poco, anche nella mentalità. Finora ha giocato 5 partite da titolare su 5 in Serie A. 1 gol contro l’Atalanta e 1 cartellino giallo per lui. Anche 1 assist in Coppa Italia, ad agosto contro il Cosenza. Questa può essere per lui la stagione della definitiva consacrazione, o meglio della maturità. L’obiettivo è continuare così, con continuità e voglia di fare bene.

E pensare che in estate…

Arrivato a Torino nella stagione 2022/2023 nella finestra di mercato di gennaio, aveva fatto subito molto bene. Ma l’anno scorso, nella stagione 2023/2024, poteva fare meglio. Juric ha salutato il Toro finita la stagione e Ilic poteva anche essere ceduto. Lo Zenit era forte su di lui, ma il giocatore non era convinto e alla fine è rimasto in Piemonte. Con Vanoli ha trovato il giusto feeling e sta lavorando alla grande.