Entusiasmo alle stelle per il Torino capolista in Serie A: contro la Lazio domenica si va verso il tutto esaurito

Sesta giornata di Serie A: allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva la Lazio di Marco Baroni. Calcio d’inizio in programma domenica 29 settembre alle ore 12:30. Si giocherà in un ambiente non caldo, ma bollente. Infatti, come comunicato dal Torino sui suoi canali ufficiali, sono già stati venduti più di 22.000 biglietti per Torino-Lazio. Si va quindi verso il tutto esaurito. L’entusiasmo è alle stelle in casa Toro: in caso di vittoria i granata sarebbero primi in classifica da soli per un’altra intera settimana. Ma non sarà facile contro la Lazio, che in trasferta ha fatto 0 punti finora. Torino che deve dimenticare al più presto la sconfitta con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia di martedì sera contro l’Empoli.

La contestazione continua

Nonostante questo, continua la contestazione contro la società e contro Urbano Cairo. I tifosi sono con la squadra e con Vanoli, ma non con la proprietà. Un rapporto ormai rotto da tempo e difficile da ricucire. La cessione di Bellanova è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La contestazione avvenuta prima di Torino-Atalanta ha fatto rumore, tanto rumore. Un malumore che si sente nella piazza granata, con la pazienza che è finita da tempo. Anche in Torino-Empoli di Coppa Italia, si sono sentiti cori contro Cairo. La contestazione non si ferma e va avanti.

Cairo non si fa vedere

In tutto questo, il presidente del Torino Urbano Cairo non si è più fatto vedere. Contro l’Atalanta, per motivi di sicurezza, non era venuto allo stadio. Ma in generale quest’anno, tra partite in casa e in trasferta, non è mai andato allo stadio. Mai i tifosi sono stati così lontani dalla proprietà. Cairo ha festeggiato il primato in Serie A sui social, ma per il resto niente.