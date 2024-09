Il Torino è la capolista solitaria della Serie A, almeno per una settimana: il presidente Cairo non ha mancato di esultare sui social

Sognare non costa nulla. Il Torino, per la prima volta dopo 47 anni, guida la classifica di Serie A in solitaria. Un’attesa lunghissima, ma che rende oggi ancora più dolce ed entusiasmante il momento. Tutti, dai giocatori ai tifosi granata hanno potuto esultare almeno per una notte, e lo stesso ha fatto Urbano Cairo. Il presidente, assente da un po’ sia sui propri profili social che soprattutto allo stadio, ha repostato su Instagram una storia con su scritto “Salutate la capolista. Toro primo in classifica dopo 47 anni“, il tutto con il logo del club al centro dell’immagine. Anche il presidente esalta la squadra in questo momento, e non può fare altrimenti.