Una grande vittoria per il Toro a Verona, che ha permesso ai granata di dormire per una notte da primi: le reazioni social dei calciatori

Prosegue il percorso positivo del Torino, che in questo inizio di stagione non ha ancora mai perso. I granata sono usciti vittoriosi anche dal Bentegodi di Verona, mettendo fine alle critiche nate dopo il pareggio contro il Lecce. 3 punti fondamentali, che hanno permesso alla squadra di Vanoli di dormire per una notte da capolista; una cosa che per il Toro non accadeva addirittura da 47 anni. Tanta la gioia dei tifosi, ma in particolare anche quella dei calciatori, i quali hanno dimostrato di essere un grande gruppo sia dentro che fuori il terreno di gioco. La vittoria ha lasciato contenti tutti, e lo si è visto soprattutto tramite i loro commenti sui social.

Le reazioni dei granata

Come detto, tutti sono rimasti ovviamente soddisfatti dalla vittoria e dal primato in classifica. Tra i più esaltati su Instagram ci sono stati Masina, che ha commentato con un’emoji del Toro e una del bicipite che indica la forza, e Sanabria, autore del gol del momentaneo 0-1 che ha scritto “Vamooos“. Appare essersi integrato perfettamente Sosa, il quale ha postato una propria foto aggiungendo come didascalia: “Forza Toro“. Più clementi Adams, Coco e Ricci, che hanno pubblicato delle fotografie di campo scrivendo sotto: “+3″; “Continuiamo”; “Continuità…+3“. Infine parole da leader per Lazaro, che ha commentato: “Portiamo a casa i tre punti, ora tutti concentrati per la Coppa Italia“. L’entusiasmo, in casa Torino, è tanto.