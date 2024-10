L’ex difensore granata ha subito la lesione del crociato, e il club ha voluto dedicargli un messaggio di supporto

Tegola per la Juventus: nel corso della sfida contro il Lipsia, Gleison Bremer ha riscontrato la lesione del crociato. Un bruttissimo infortunio che ha costretto il difensore brasiliano a lasciare il campo al 5′, prima di recarsi a fare degli esami. Lo stesso problema che ha messo ai box Schuurs lo scorso ottobre, non permettendogli ancora di rientrare in campo. Il Torino, in questo senso, ha voluto dedicare un messaggio di vicinanza al proprio ex giocatore, scrivendo: “Il Torino Football Club augura a Gleison Bremer una pronta guarigione. In bocca al lupo Gleison!“.