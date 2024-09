Il lungo calvario è finito per Nikola Vlasic: il croato è fermo da inizio stagione ma adesso è pronto per tornare tra i convocati

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli, è tempo di tornare a pensare al campionato. Domenica c’è infatti la sfida in Serie A contro la Lazio. Toro che può confermare, in caso di vittoria, il suo primo posto. In vista di questa partita, Nikola Vlasic è pronto a rientrare tra i convocati. Per il croato, che in estate ha preso la maglia numero 10, il lungo calvario è finito. Già da giorni con il resto del gruppo, non è stato chiamato per la sfida in coppa contro l’Empoli. Ma adesso è recuperato al 100%. Fermo da inizio stagione, ha saltato anche tutte le amichevoli estive, oltre al ritiro di Pinzolo e la tournée in Francia. Vanoli punta su di lui, giocatore per cui il club ha investito molto.

Un rientro graduale

Ovviamente per lui, si prospetta un rientro graduale. Non gioca una partita da tanto tempo. Contro la Lazio partirà in panchina ma potrebbe entare nel finale. Piano piano, aumenterà il numero di minuti giocati, prima di tornare ad essere titolare. Il suo ruolo inoltre è un’incognita. Trequartista puro, può adattarsi anche nel 3-5-2 di Vanoli. Può giocare come mezzala offensiva, oppure come seconda punta. Dopo questo lungo problema fisico, vuole tornare protagonista, dopo una stagione di alti e bassi.

Vanoli lo ha preservato

La stagione è lunga e l’allenatore del Torino è sempre stato chiaro. Ha preferito preservarlo e non rischiarlo, in modo tale da averlo poi per tutto il resto della stagione. Già l’anno scorso infatti aveva terminato la stagione con problemi di pubalgia. Partito lo stesso per Euro 2024 in Germania, dopo solo 1 partita è tornato indietro ed è andato in vacanza. Al rientro al Filadelfia sembrava tutto ok, ma poi il problema si è ripresentato. In questo Toro c’è spazio anche per lui. La convocazione contro la Lazio è il primo passo da fare.