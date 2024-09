Il portiere, dopo un inizio sorprendente, vuole rientrare nel giro della nazionale. La prossima settimana le scelte del ct

Rispetto alle premesse iniziali, Vanja Milinkovic-Savic è sicuramente il singolo che più ha guadagnato posizioni per quanto riguarda il percepito della piazza. Da portiere per cui si nutriva una certa diffidenza, dovuta alle numerose insicurezze degli anni passati, si è arrivati a considerarlo un valore aggiunto per un Torino che meglio non poteva approcciare a queste prime battute di campionato. Sarà l’effetto Vanoli? Il mister, che fin da subito ha sottolineato le potenzialità tecniche dell’estremo difensore, lo ha caldamente invitato a crescere in personalità e fino ad oggi i passi in avanti sono a vista d’occhio. Tanto che parrebbe strano se questa evoluzione rimanesse circoscritta al solo contesto Toro, con nessuna ripensamento da parte di chi dovrebbe visionarlo attentamente in vista della prossima sosta per nazionali.

Milinkovic-Savic, un nuovo leader

Il ct Stojkovic, nella scorsa tornata di gare di Nations League, lo aveva infatti lasciato a casa. Eppure il nostro Vanja, qualche segnale inequivocabile lo aveva lanciato. Chiedete a Leao, ipnotizzato dopo essere arrivato a tu per tu col serbo, o a Pasalic, al quale Milinkovic ha strozzato l’esultanza per un gol decisivo dagli undici metri. Eppure, le gare con Spagna e Danimarca le ha viste dal televisore, o in streaming, comunque lontano dall’indossare i panni di addetto ai lavori. Al Toro, al contrario, ha fatto molto lavoro sporco. A partire da Venezia, passando soprattutto dalla gara di Lecce. Contro i salentini è stato provvidenziale un paio di volte su Krstovic, tanto da venir premiato come mvp per il secondo turno consecutivo. Contro Verona e Empoli non sarà stato eclatante, ma comunque solido, attento e sempre in partita. Dimostrazione di maturità, di aver appreso le stigmate del leader a tutto tondo.

Svizzera e Spagna nel mirino

Lo dimostrano soprattutto i proclami d’Europa post Lecce, tipici di chi non ha paura di nascondersi sul proprio potenziale e della squadra. Servono i fatti, direbbe Vanoli, ma su Milinkovic-Savic c’è poco da dire: li sta sbattendo con vigore sulla scrivania, la stessa che Stojkovic utilizzerà per appoggiarci un foglio bianco e aggiungere nomi alla lista dei convocati per la sfida inedita di Nations League con la Svizzera e il ritorno con la Spagna. Può il portiere con più parate della Serie A (21) essere ignorato ancora per molto?

La Lazio per spedire un ulteriore messaggio

La Lazio calza proprio a pennello. Un’altra occasione per rimarcare ancora di aver intrapreso il percorso corretto. Contro i biancocelesti, nella gara del Grande Torino della scorsa stagione, non si era infatti mostrato impeccabile. Specie sul gol di Guendouzi. Servono dunque risposte importanti a difesa del Toro, per scalare nuovamente gerarchie in patria, dopo esser stato retrocesso in modo abbastanza repentino. Da novembre, Milinkovic-Savic ha dapprima ceduto il posto a Rajkovic, titolare anche all’Europeo, fino a non venir più considerato tra i portieri più forti del proprio paese. Col senno di poi, un trattamento un filino eccessivo. Vedremo se, prima dell’impegno del Toro contro l’Inter (quando già saranno state diramate le convocazioni), Stojkovic si sarà in qualche modo ricreduto, premiando con una convocazione il portiere rivelazione di questo primo scorcio di stagione granata.