Le parole di Vanja Milinkovic-Savic ai microfoni di DAZN dopo Torino-Lecce, terminata 0-0

Solo un punto per il Torino nella sfida interna contro il Lecce. I granata hanno rischiato più volte di prendere il gol più che di farlo, ma sono stati salvati da diversi interventi di Milinkovic-Savic, premiato anche come MVP del match. Al termine della sfida, il portiere serbo ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Milinkovic-Savic

“Oggi era difficile giocare, non abbiamo fatto il massimo. Se sono stato il migliore in campo vuol dire che c’era qualcosa che non andava, e questo dispiace. Abbiamo parlato dei nostri obiettivi, bisogna stare in alto in classifica con buone prestazioni. Dobbiamo imparare ancora, ma piano piano miglioreremo. Possiamo dire che puntiamo l’Europa – che è l’obiettivo minimo -, non dobbiamo essere umili. Qualche partita andrà bene e qualche altra meno, ma bisogna puntare in alto”.