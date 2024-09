Valentino Lazaro commenta il pareggio contro il Lecce, 0-0: ecco le parole dell’esterno granata in conferenza stampa

Valentino Lazaro ha commentato il pareggio, 0-0, tra Torino e Lecce. Ecco le parole dell’esterno granata in conferenza stampa e a TorinoChannel.

Lazaro in conferenza stampa

Cosa vi è mancato oggi al di là della bravura del Lecce. L’aspetto fisico ha inciso?

“Ci è mancato qualcosa oggi, lo sappiamo, dobbiamo essere più cattivi, giocare più veloce con la palla. Dobbiamo essere ottimisti però, il Lecce ha giocato bene ma noi possiamo fare molto meglio, io credo in questa squadra”.

Pensa sia mancata anche la spinta: merito solo del Lecce?

“Siamo stati un po’ lenti, dobbiamo migliorare, io credo che possiamo riuscirci”

Vanoli ha detto che non c’è stato equilibrio: cosa vi è mancato?

“Il Lecce ha chiuso gli spazi, abbiamo fatto errori nell’ultimo passaggio e dobbiamo migliorare. Possiamo farlo, come ho detto, già contro il Verona faremo meglio”.

Forse nel finale in quell’azione poteva tirare…

Devo provare a tirare, sì, questo forse ci è mancato oggi, il tiro, non solo a me”

Sei migliorato in fase difensiva?

“Lo conosco già dai tempi dell’Inter, abbiamo lavorato molto nelle due fasi”.

Cosa è cambiato con Vanoli rispetto a Juric?

“Beh, è cambiato l’allenatore (sorride, ndr). Tutti gli allenatori hanno le loro idee, con Vanoli lavoriamo molto anche per la fase di non possesso, giochiamo in modo diverso, dobbiamo cercare le punte, giocare più velocemente, mi piace molto questo tipo di gioco”.

Contento di avere più possibilità di giocare a destra?

“Destra o sinistra a me cambia poco, a volte è più facile a sinistra a volte a destra, dipende da come difendono le altre squadre“.

Le parole a TorinoChannel

“Sappiamo che possiamo fare molto meglio con e senza la palla. Dobbiamo capire il perché oggi abbiamo faticato così, dobbiamo essere più cattivi. In ogni caso dobbiamo rimanere positivi perché abbiamo dimostrato di poter fare molto bene, speriamo di giocare meglio contro il Verona. Ho sempre detto che mi trovo bene sia a sinistra che a destra, gioco dove mi chiede il mister e dove la squadra ha bisogno. Oggi era più diverso giocare a sinistra perché loro avevano un quinto basso, per questo abbiamo cambiato e nel secondo tempo a destra ero più in avanti. È ancora presto per fare un bilancio ma è bello vederci alti in classifica. Sappiamo però anche che abbiamo perso due punti contro il Milan e questo fa ancora male, ma possiamo quasi dire che oggi abbiamo guadagnato un punto non giocando molto bene. Dobbiamo essere positivi. A Verona sarà una battaglia, vogliamo dimostrare di saper giocare meglio di oggi creando più occasioni. Io ci credo in questa squadra, possiamo fare meglio“.

Valentino Lazaro of Torino FC in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Cosenza Calcio.