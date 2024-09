Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino: tante assenze tra gli scaligeri

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha parlato in vista della prossima gara di campionato che i gialloblù giocheranno contro il Torino. Il tecnico degli scaligeri ha annunciato varie assenze che condizioneranno le scelte sulla formazione titolare. Su tutti quelle di Duda, Suslov e Harroui, che non saranno del match.

Le parole di Zanetti

Siamo senza cinque giocatori importanti. Suslov e Duda non saranno della partita così come Serdar. A loro si aggiunge Harroui che starà fuori dalle 4 alle 5 settimane. Frese invece con un miracolo proveremo a portarlo in panchina. Sarà un’opportunità per gli altri giocatori.