Lovato costretto agli straordinari: l’assenza di Buongiorno lo carica di responsabilità e ora dovrà vedersela con i giallorossi

Dopo la Lazio la Roma. Il Torino si prepara ad affrontare un’altra sfida complicata dopo la sconfitta (immeritata) subita contro i biancocelesti. I granata affronteranno una squadra in salute e rivoluzionata dall’arrivo di Daniele De Rossi, ma che in settimana ha speso energie significative nei playoff di Europa League. Ben 120 minuti e la lotteria dei calci di rigore per i giallorossi, che contro gli uomini di Juric potrebbero ricorrere al turnover. Ma la difesa granata dovrà prestare comunque grande attenzione agli attacchi dei capitolini, in particolar modo Lovato. L’ex Salernitana ha la responsabilità di sostituire l’infortunato Buongiorno, leader incontrastato del reparto arretrato dell’allenatore croato.

Lukaku o Azmoun: Lovato atteso da un altro esame di maturità

In vista del match contro il Toro Daniele De Rossi potrebbe concedere un turno di riposo a Romelu Lukaku. Dal suo arrivo alla Roma il belga le ha giocate praticamente tutte, eccezion fatta per la gara di Bologna che ha saltato per squalifica. Ecco perché l’ex Inter potrebbe partire dalla panchina e lasciar spazio ad Azmoun. Ma per Lovato poco cambia: entrambi sono due clienti decisamente scomodi. Lukaku non ha bisogno di presentazioni e fa dello strapotere fisico una delle sue caratteristiche principali. L’iraniano è invece in grande crescita nell’ultimo periodo e ha trovato il gol contro il Frosinone. Può ricoprire più ruoli in attacco e sarà importante non sottovalutare la sua imprevedibilità. Si prospetta dunque un’altra gara difficile per Lovato, che nelle ultime uscite è stato comunque bravo a limitare prima Krstovic e poi Immobile. Il nuovo arrivato è chiamato a un’altra grande gara per aiutare il Toro a guadagnare punti preziosi per la corsa all’Europa.