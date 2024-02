Antonio Sanabria non segna più: per il numero 9 si tratta di una crisi del gol, ecco da quanto non segna l’attaccante

Passano le giornate, passano le partite e il problema principale del Toro rimane uno: il gol. In questo ambito, Antonio Sanabria sta attraversando una crisi del gol. Il numero 9 in questa stagione, dopo la scorsa in cui aveva fatto scintille, sta faticando a trovare il gol. Certo contro la Lazio, nell’ultima partita, non è stato fortunato. Dopo soli 5 minuti si è girato benissimo su cross di Bellanova in area, ma ha colpito il palo. Poi sulla ribattuta, con il sinistro, ha mandato fuori. Partita di grande sacrificio la sua, con molte iniziative offensive. Ma il gol non è arrivato. Non segna da quasi due mesi, dal 7 di gennaio contro il Napoli. Deve sbloccarsi al più presto.

I gol e la stagione

I suoi 3 gol in campionato, sono arrivati contro Sassuolo, Atalanta e Napoli. Contro il Sassuolo si era sbloccato, su assist di Tameze. Contro l’Atalanta invece ha segnato su rigore. L’ultimo squillo è arrivato nel 3-0 al Napoli. Nessun assist e 2 ammonizioni per lui, in 22 partite in Serie A. Insieme a Zapata, che ha fatto invece 7 gol, forma la coppia d’attacco titolare del Torino di Juric.

Una condizione non al top

Come affermato da Juric, Sanabria ha dei problemi fisici, che non lo stanno facendo rendere al massimo. Queste sono state le parole dell’allenatore: “È vero che è meno brillante, ma bisogna dire che ha da tempo un problema a un tendine, e si sta comportando da grande professionista ma questo problema toglie un po’ di freschezza”. Infatti contro il Lecce, aveva giocato Pellegri al suo posto. In settimana ha lavorato bene e contro la Lazio è tornato dal 1′. Anche senza il gol, la prestazione positiva fa ben sperare per il finale di stagione. Finale di stagione in cui, l’anno scorso, aveva trascinato il Toro a suon di gol.