Ancora una buona prestazione di Masina contro la Lazio: nelle prossime partite l’italo-marocchino può anche essere avanzato

All’interno di una partita persa immeritatamente come quella contro la Lazio, tanti giocatori granata sono emersi, soprattutto nel primo tempo. Tra questi anche Adam Masina, che da quando è arrivato continua a mettere insieme prestazioni positive. L’italo-marocchino, nonostante prima di gennaio avesse giocato solamente 60 minuti in tutta la stagione, si è integrato perfettamente negli schemi di Ivan Juric, quintuplicando il proprio minutaggio. Ancora una volta, contro i biancocelesti, si è reso protagonista di una partita positiva, risultando sempre efficace e praticamente mai in difficoltà.

Possibile cambio di ruolo in futuro

Arrivato come esterno a tutta fascia per sopperire alla partenza di Soppy, la sorpresa vera e propria riguarda il fatto che sia stato perfettamente in grado di sostituire capitan Rodriguez nel ruolo di centrale sinistro, una posizione non proprio “sua”. Una volta rientrato lo svizzero, però, è difficile che il numero 5 possa finire in panchina, a giudicare dal suo rendimento attuale. Juric può pensare di alzarlo come laterale di centrocampo, prendendo il posto di un Lazaro spento in questo periodo. Se dall’altro lato Bellanova rappresenta la vera e propria arma in più della squadra in questo momento, la zona di campo in cui il Toro non riesce a fare la differenza è rappresentata proprio dalla corsia sinistra.

Gli esterni mancini non convincono

Con Vojvoda sin qui mai al meglio e in questo momento di nuovo ai box, e con un Lazaro che non convince mai troppo, la soluzione Masina può allora essere davvero sperimentata. Il Toro in questo modo avrebbe un laterale più offensivo come Bellanova, comunque in grado di rientrare in difesa nelle situazioni di non possesso, e uno più contenuto come il classe ’94. Juric ci pensa, e già dalle prossime partite potrebbe effettuare dei cambiamenti.