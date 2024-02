Si avvicina il rientro per Ricardo Rodriguez: il capitano del Torino potrebbe giocare contro la Roma di De Rossi

Si avvicina sempre di più il rientro di Ricardo Rodriguez del Torino. Contro la Lazio è tornato tra i convocati, ma non ha giocato. Si era fatto male nello 0-0 contro la Salernitana, al minuto numero 43. Poi ha stretto i denti contro il Sassuolo, ma è uscito dopo soli 20 minuti. A quel punto, ha fatto gli esami. Per lo svizzero interessamento distrattivo di basso grado del muscolo pettineo di destra. Il numero 13 ha bruciato le tappe e potrebbe già giocare dall’inizio contro la Roma. Juric però era fiducioso, in quanto il giocatore non sentiva molto dolore e si era fermato in tempo. Sensazioni confermate anche dopo Torino-Lazio.

Juric spera di riaverlo subito

Juric è stato chiaro in conferenza post Torino-Lazio: “Lui ha visto la situazione di emergenza, mi ha detto ‘Sono disponibile’, e io gli ho detto “Ok ma solo se succede qualcosa di clamoroso’. Da domani ricomincerà con il suo iter, per la prossima vediamo se dall’inizio o a gara in corso”. Da vero capitano, viste le assenze di Schuurs, Buongiorno e Vojvoda, Rodriguez ha dato la sua disponibilità, ma era prevedibile non scendesse in campo. Adesso il difensore punta la Roma di De Rossi.

Non c’è Rodriguez? No problem, c’è Masina

Masina ha sostituito al meglio Rodriguez: anche contro il Lecce, da titolare, ha salvato un gol sulla linea e si è comportato da vero leader, ripetendo poi la buona prestazione anche con la Lazio, nonostante il risultato. Una lieta sorpresa per tutti, Juric compreso. In campo e fuori, ha conquistato i tifosi del Toro in poco tempo. Adesso che tornerà Rodriguez, Masina potrà giocare nel suo ruolo naturale, ovvero quello di esterno sinistro, dando così anche l’opportunità a Juric di cambiare assetto sulle fasce.