Da possibile nuovo innesto sulla fascia sinistra nel mercato di gennaio ad avversario contro la Roma: il Torino ritrova Angeliño

Lasciata alle spalle la sfida contro la Lazio, persa in modo beffardo, il Toro si prepara ad affrontare l’altra squadra della Capitale. Lunedì, alle ore 18.30, i granata faranno visita alla Roma di Daniele De Rossi, nel secondo scontro diretto per l’Europa consecutivo. Sarà una sfida tutt’altro che facile, in un Olimpico infuocato e caricato dalla vittoria ai rigori negli spareggi di Europa League contro il Feyenoord. L’allenatore ex Spal, inoltre, può contare su tutti gli uomini a disposizione, e ha in mente di schierare la formazione titolare. Sulla corsia sinistra potrebbe quindi partire titolare Angeliño, un nome noto tra gli ambienti granata dopo la sessione invernale di calciomercato. Il laterale mancino infatti è stato vicino a vestire la maglia del Toro nel gennaio scorso, ma non essendo stata raggiunta l’intesa tra le parti la Roma ha deciso di affondare il colpo.

Il retroscena

Alla ricerca di un esterno di centrocampo mancino, Vagnati ha proposto diversi nomi al club. Tra questi, oltre a quello di Doig o di Cuiabano, era presente anche quello di Angeliño, laterale del Lipsia in prestito al Galatasaray. Schierato poche volte titolare in Turchia, lo spagnolo ex Manchester City aveva richiesto di interrompere il prestito e di ricercare una nuova squadra, e il Toro aveva deciso di farsi avanti. Dopo diversi giorni, però, la dirigenza granata non è riuscita a trovare l’intesa con il gruppo Red Bull, e ha abbandonato la trattativa. Sul laterale si è quindi gettata la Roma, che in pochi giorni ha chiuso la trattativa assicurandosi le sue prestazioni. Vagnati, invece, ha prelevato Masina in prestito con diritto di riscatto dall’Udinese.