Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Toro affronta la Roma: i giallorossi sono maledetti per Juric, che ha vinto solo una volta contro loro

Archiviata la sfortunatissima partita contro la Lazio, in cui il Toro seppur dominante non è riuscito a spingere nemmeno una volta il pallone in porta, i granata tornano in campo per affrontare l’altra romana. Nel posticipo di lunedì Zapata e compagni saranno ospiti della Roma allo Stadio Olimpico, nel secondo dei quattro scontri diretti consecutivi per l’Europa. Un’altra sconfitta ridurrebbe all’osso le speranze di qualificazione, mentre con un pareggio o tre punti tutto sarebbe ancora aperto. Juric, quindi, dovrà preparare al meglio questa sfida che sa già di scontro decisivo. C’è però da invertire un trend molto negativo: quello riguardante il bilancio del tecnico contro i giallorossi. Nella sua carriera da allenatore, negli 11 precedenti, il croato solo una volta ha battuto la Roma, ai tempi del Verona.

Bilancio molto negativo

Juric e la Roma si sono incontrati come detto 11 volte, e il bilancio parla chiaro: 1 vittoria, 2 pareggi e addirittura 8 sconfitte. Una situazione che fa sì che si possa parlare davvero di bestia nera per il tecnico, che solo contro Inter e Napoli ha perso più volte. L’unica volta in cui ha avuto la meglio risale addirittura alla 1ª giornata della stagione 2020/2021, l’ultima alla guida del Verona, in cui è riuscito a battere Fonseca 3-0 dopo averci perso sia all’andata che al ritorno nell’annata passata. Due sconfitte su due sono arrivate anche con il Genoa, mentre con il Toro la situazione è migliorata solo di poco. Nella prima stagione, contro Mourinho, Juric ha perso entrambe le volte. Negli ultimi tre precedenti, invece, il bilancio è passato a 2 pareggi e 1 sconfitta. Adesso c’è quindi da interrompere questa striscia negativa, provando a ottenere punti importanti per la corsa all’Europa.