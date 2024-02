Il grande percorso delle italiane nelle coppe spalanca le porte della Serie A all’Europa: l’ottavo posto varrebbe la qualificazione

Nonostante la sconfitta maturata in casa contro la Lazio il Torino può ben sperare per quanto riguarda la qualificazione all’Europa. Il ranking infatti sorride alle italiane grazie alle grandi prestazioni dei club di Serie A in Champions e in Europa League. Gli stessi biancocelesti hanno battuto il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale, in attesa della partita di ritorno. Bene anche l’Inter che ha avuto la meglio nei primi 90′ minuti contro l’Atletico Madrid. Milan e Roma hanno superato i play off di Europa League, mentre l’Atalanta è già qualificata agli ottavi di finale. Risultati che hanno portato l’Italia al comando del ranking europeo, a quota 15.571 punti.

L’ottava classificata può andare in Europa

Sono tanti i vantaggi che le squadre di Serie A potrebbero trarre dal ranking europeo. Se l’Italia dovesse infatti classificarsi tra le prime due posizioni sarebbero ben 5 le squadre che si qualificherebbero alla prossima Champions League. Ma non solo: con l’aggiunta di un posto per la Coppa dalle grandi orecchie si andrebbe ad aggiungere un ulteriore slot per la qualificazione all’Europa. Sarebbero a quel punto 8 i club che potranno prendere parte alle prossime competizioni europee: un dato che interessa in primis il Toro, che al momento occupa la decima posizione a -2 punti dalla zona in questione. Intanto l’Italia viaggia spedita nel ranking e ha allungato ancora sulla Germania seconda in classifica.

Ranking europeo, la classifica

1 Italia – 15.571 punti

2 Germania – 14.500 punti

3 Inghilterra – 13.875 punti

4 Francia – 13.250 punti

5 Spagna – 13.187 punti

6 Repubblica Ceca – 12.750 punti

7 Belgio – 12.400 punti

8 Turchia – 11.000 punti

9 Portogallo – 9.833 punti

10 Olanda – 9.800 punti