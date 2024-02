Le parole di Maurizio Sarri, dopo la vittoria per 0-2 della Lazio contro il Torino di Ivan Juric in trasferta

Maurizio Sarri, ha parlato a Dazn dopo Torino-Lazio. Ecco le sue parole: “Noi contro il Bologna abbiamo giocato meglio di stasera. Non avevamo nulla da riscattare. Venivamo da 3 partite buone. Ho detto ai ragazzi che eravamo in salute. Il Toro è aggressivo e fisico, concede poco a livello di palleggio. Nel secondo tempo siamo usciti meglio da dietro, con una gestione serena. Sono soddisfatto di non aver avuto contraccolpi mentali. Inutile guardare la classifica. Immobile aveva preso un colpo nel primo tempo”.