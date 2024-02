Al termine di Torino-Lazio, Karol Linetty ha commentato la partita: “Avevo la sensazione che controllassimo la gara”

E’ ancora incredulo Karol Linetty al termine di Torino-Lazio per lo 0-2 finale dopo una partita ben giocata dalla squadra granata. “Oggi è girata così, Sanabria ha preso anche un palo, abbiamo creato tanto sia nel primo che nel secondo tempo”, ha dichiarato ai microfoni di Sky.

Linetty: “Bisogna fare gol…”

E poi ancora: “Quando sono uscito non potevo credere che stessimo perdendo 2-0. Avevo la sensazione che controllassimo la partita, loro hanno due tiri e quattro gol, noi solo nel primo tempo abbiamo tirato tredici volte. Eppure le occasioni le creiamo, in campo abbiamo sempre la sensazione di controllare la partita. Sappiamo che possiamo vincere con tutti, che se giochiamo così possiamo fare sempre bene. Certo, bisogna fare gol…”.

Linetty ha poi parlato anche dei compagni Masina e Lovato: “Giocano bene, si che capiscono il gioco. Noi li abbiamo aiutati ma loro hanno lo spirito giusto”.

“Non so cosa dire”

Ha poi proseguito, ai microfoni di Dazn: “Dispiace tanto, potevamo chiuderla già nel primo tempo. Dopo loro hanno fatto subito 2 gol e poi era dura, hanno preso fiducia. Mancato solo il gol stasera: abbiamo creato veramente tanto. Non so cosa dire. La classifica è ancora corta: giocando così possiamo fare bene ovunque. Siamo tosti, giochiamo bene e creiamo: manca solo il gol. In questo Toro sto bene, mi trovo bene, la squadra è giusta”.

“La stagione può darci ancora molto”

Infine, ha parlato a Torino Channel: “Grande peccato: nel secondo tempo abbiamo perso 2 volte la concentrazione. Non è finita qui però. Ma si sente che abbiamo perso. Non abbiamo mollato, loro hanno preso fiducia. Mi dispiace tanto, era una partita da vincere. Quello che si dice in spogliatoio, rimane in spogliatoio. A Roma andiamo con spirito per fare i 3 punti”.