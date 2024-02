Juric lo ha definito così dopo la sfida alla Lazio: Nikola Vlasic, contro la Lazio, è stato autore di una grande prestazione

Quella arrivata contro la Lazio, è stata una sconfitta assurda. Senza se e senza ma, il Toro meritava di più. Però se non si segna, non si vince. Nonostante la sconfitta, Nikola Vlasic contro i biancocelesti è stato autore di una buona prestazione. Se contro il Lecce aveva deluso, ieri sera ha brillato sulla trequarti. Ottimi movimenti a saltare l’uomo e tante occasioni create. Ispirato per tutta la durata della partita, non è andato in gol. L’occasione più grande è arrivata nel primo tempo. Su passaggio di Sanabria dalla destra, ha tirato bene con il destro, ma Provedel ha fatto una grande parata. Quando diventa un pericolo costante, è impossibile toglierlo dal campo.

Juric soddisfatto

Dispiaciuto e deluso per il risultato, ma orgoglioso dei suoi ragazzi, Juric ha definito Vlasic uno spettacolo. In conferenza stampa, ha detto: “Uno spettacolo. Tanti hanno voglia di imparare, lui faceva un calcio molto anarchico in Russia, molto di impulso, ora si vede che comincia a trovare la posizione. Si è visto nei movimenti, come guardava in avanti, gli è mancato solo il gol, ha fatto delle cose eccellenti”. Se contro il Lecce Juric lo aveva tolto per mettere dentro Ricci, deluso dalla sua prova, ieri è stato il contrario.

Ora serve continuità

Quella contro la Lazio, dopo Atalanta e Napoli, entra di diritto nelle sue migliori prestazioni di questa stagione. Ora però, se il Toro vuole ancora credere all’Europa come ci crede Juric, serve continuità. In 23 partite in Serie A, ha fatto 2 gol e 2 assist. In certe partite, come contro Salernitana, Sassuolo e Lecce, ha giocato al di sotto delle sue potenzialità. Punto fermo di questo Toro che segna poco, dovrà essere più decisivo.