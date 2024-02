Il Commissario Tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha elogiato in un’intervista Buongiorno e Bellanova

È tornato a parlare Luciano Spalletti, a un mese dal primo raduno del 2024 della Nazionale. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CT azzurro ha parlato di molte cose, tra cui alcune che interessano da vicino gli ambienti granata. In particolare, l’ex allenatore del Napoli, ha elogiato Buongiorno e Bellanova, spiegando anche come abbia intenzione di cambiare modulo per l’Europeo. E il nuovo sistema di gioco potrebbe dare speranze a entrambi di partire in Germania. Spalletti ha dichiarato: “Buongiorno è fortissimo, Bellanova è una forza della natura. Voglio provare il 3-4-2-1 per tentare di mettere più a proprio agio alcuni calciatori. Mantenendo una propensione offensiva, senza tornare sempre a 5 dietro in fase di non possesso, creando equilibri che ci consentano di fare sempre la partita a viso aperto”.