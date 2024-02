Verso la Roma, sono diversi i dubbi di formazione presenti nella testa di Juric: tra questi quello riguardante la mediana

Un passo falso negativo contro la Lazio, soprattutto per i modi in cui è arrivato. Il Toro ha perso nel recupero della 21ª giornata di Serie A, lasciando ancora punti per strada. Nonostante una prestazione quasi perfetta, per lo più nel primo tempo, i granata non sono riusciti a segnare, abbattendosi dopo l’uno-due biancoceleste. Una buona partita nel complesso che ha lasciato contento Ivan Juric, all’interno della quale però non sono riusciti a emergere alcuni giocatori. Tra questi Ivan Ilic, il peggiore in campo. Il serbo ha subito preso un’ammonizione che gli ha di fatto condizionato la partita, e inoltre si è perso Guendouzi in occasione della prima rete degli ospiti. Un passo indietro per lui dopo il buon periodo di forma da cui era reduce, che adesso lo mette in dubbio per la partita di Roma.

Ricci vuole tornare titolare

Juric, infatti, potrebbe pensare di ruotare ancora una volta il centrocampo. Con un Linetty in questo momento indispensabile per le buone capacità nelle fasi di attacco e di difesa, l’ex Verona potrebbe lasciare spazio a Ricci. Il numero 28 ha giocato titolare contro il Lecce, partendo invece dalla panchina nella sconfitta di giovedì. Sebbene non abbia ancora trovato la forma migliore, e non si sia mai visto fin qui il Ricci della scorsa stagione, l’allenatore ha in mente di schierarlo dal 1′ nello scontro diretto contro i giallorossi. In una partita come quella in programma lunedì all’Olimpico c’è bisogno più del fisico che della tecnica, e l’ex Empoli può essere l’opzione giusta – almeno nel primo tempo – per affrontare gente come Paredes e Cristante. Lo scambio tra Ricci e Ilic, quindi, potrebbe essere una delle novità di formazione che Juric potrebbe proporre nella Capitale.