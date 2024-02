Duvan Zapata è uno dei clienti più scomodi per i giallorossi: i numeri del colombiano contro la Roma fanno ben sperare

Prosegue la marcia di avvicinamento a Roma-Torino, posticipo del lunedì valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A. I granata avranno l’obbligo di provare a riscattare la sconfitta casalinga subita dalla Lazio, in un match dominato in lungo e largo dagli uomini di Juric. Dall’altra parte troveranno una squadra rivoluzionata dalle soluzioni tattiche di Daniele De Rossi, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il soffertissimo passaggio del turno in Europa League. I giallorossi potrebbero comunque pagare qualcosa sotto il punto di vista fisico e il Toro dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che si presenteranno. In particolar modo con Duvan Zapata, che contro la Roma vanta numeri da urlo.

I numeri di Zapata contro la Roma

Duvan Zapata contro la Roma si scatena. I numeri del colombiano spaventano e non poco i giallorossi: nelle ultime 10 gare in Serie A in cui il numero 91 ha affrontato i capitolini ha partecipato attivamente a 7 gol (5 reti e 2 assist). Dall’inizio dell’anno solare 2018 ha fatto meglio solo contro Sassuolo e Napoli. Numeri incoraggianti per i granata in vista di questa complicata sfida. È pur vero che Zapata dovrà affrontare due difensori esperti e fisici come N’Dicka e Mancini, che non gli renderanno la vita semplice. I presupposti per fare bene però ci sono tutti e il Toro deve crederci: c’è la possibilità di accorciare sulla Roma e di portarsi a -2 dalla zona che varrebbe la qualificazione all’Europa. Una sconfitta farebbe scivolare i granata a -8, un margine che poi sarebbe molto difficile da ricucire.