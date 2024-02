Era già successo un anno fa, ora a trovare Michele Orecchio osservare la rifinitura della Roma sarebbe stata la polizia

Un anno fa, alla vigilia di Roma-Torino, José Mourinho annullò l’allenamento di rifinitura della formazione giallorossa perché ad osservare l’allenamento da lontano ci sarebbe stata una “spia” di Ivan Juric: Michele Orecchio. Un ex calciatore, ora osservatore, che l’allenatore croato aveva conosciuto ai tempi di Verona e che in passato aveva collaborato anche con Gian Piero Gasperini. Ora, alla vigilia di questo nuovo Roma-Torino, Orecchio sarebbe stato colto di nuovo in flagrante mentre osservava da lontano l’allenamento.

Orecchio individuato dalla polizia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a scoprire Orecchio nascosto tra gli alberi sarebbe stata la polizia, durante un controllo di routine intorno al centro sportivo Bernardini. L’anno scorso era stato invece un collaboratore di Mourinho, Nuno Santos, che si era accorto degli occhi indiscreti che stavano guardando l’allenamento. Chissà se ora Daniele De Rossi cambierà qualcosa nella sua formazione, rispetto a quanto provato questo pomeriggio, dopo aver saputo che l’allenamento della sua Roma è stato spiato.