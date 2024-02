In vista del match contro i giallorossi vi chiediamo chi tra Sanabria, Pellegri e Okereke vorreste vedere al fianco di Zapata

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Lazio il Toro si prepara ad affrontare la Roma di Daniele De Rossi. Sarà un match in cui i granata dovranno necessariamente cercare di strappare dei punti per non perdere il treno che porta alla qualificazione in Europa. A tal proposito vi chiediamo chi tra Sanabria, Pellegri e Okereke vorreste vedere titolare al fianco di Duvan Zapata.

Chi vorreste in attacco al fianco di Zapata contro la Roma? Okereke

Sanabria

Pellegri Guarda i risultati