Sondaggio / Per la maggior parte dei lettori di Toro.it le parole di venerdì Urbano Cairo sanciscono la fine del ciclo Juric

“Dopo le parole di Cairo, pensate che Juric andrà via a prescindere dall’Europa?”. Era questa la domanda che abbiamo posto nel nostro sondaggio, dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Torino in merito al contratto dell’allenatore. Per la maggior parte dei lettori di Toro.it, il 69%, quelle frasi ormai celebri dei patron granata, di fatto, sanciscono la fine dell’esperienza del tecnico croato, a prescindere da come la squadra terminerà il campionato. Solamente il restante 31% crede che con la qualificazione a una coppa europea, Juric possa rinnovare il contratto e restare al Torino.

Le parole di Juric e Cairo sul contratto

Ricordiamo che nelle ultime settimane l’allenatore ha più volte parlato del proprio contratto, spiegando che la sua idea è quella di rinnovare solo in caso di qualificazione a una coppa europea. Dopo la partita contro il Lecce ha aggiunto che vorrebbe restare diversi anni a Torino ma non per vivacchiare ma per ambire a crescere. Parole a cui Cairo aveva replicato così: “Posso dire? Non me ne frega più un ca**o. Abbiamo parlato, riparlato, basta. Ora l’obiettivo è fare questo campionato, otteniamo gli obiettivi e poi ne parlamo, su questo contratto basta, è un argomento che non mi interessa più. Ha fatto un’apertura? Ma chissenefrega… Io voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi si vive anche senza”.