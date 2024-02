Dopo le parole di Cairo, pensate che Juric andrà via a prescindere dall'Europa?

Una grande vittoria per il Toro nel venerdì di Serie A. I granata, dopo un primo tempo opaco, sono entrati in campo con lo spirito giusto nella seconda metà di gara, non lasciando scampo al Lecce. Una prestazione che ha lasciato contenti tutti in casa granata, anche Cairo che, però, ha sbottato in conferenza dopo una domanda sul futuro di Juric. “Non me ne frega più un ca**o, è un argomento che non mi interessa più. Io voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi nella vita si vive anche senza“. Parole polemiche, dettate forse dalla stanchezza post gara. Leggendole, però, pensate che Juric andrà via a prescindere dalla qualificazione a una competizione UEFA?

