Sondaggio / Con il recupero di Linetty e la squalifica di Tameze chi, secondo voi, dovrebbero essere i due titolari a centrocampo venerdì?

È la vigilia di Torino-Lecce, sfida che apre la 25ª giornata di Serie A. I granata ospitano i salentini dopo due pareggi negativi, e per riavvicinarsi alla zona Europa è necessaria una vittoria. Con quest’obiettivo, Juric deve mandare in campo tutti i migliori giocatori a disposizione. E se per l’attacco non ci sono dubbi sui titolari, mentre in difesa le opzioni sono contate, è in mezzo al campo che il tecnico ha le maggiori perplessità. Vista la squalifica di Tameze – che ha giocato titolare a Reggio Emilia – e il rientro a pieno regime di Linetty, l’allenatore ha tre giocatori per due maglie, escludendo Gineitis. Tra Ricci, Ilic e Linetty, chi sono secondo voi i due che dovrebbero partire dal 1′ contro il Lecce?

Quale coppia di centrocampisti fareste giocare contro il Lecce? Ricci-Ilic

Ricci-Linetty

Linetty-Ilic Guarda i risultati