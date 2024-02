Sondaggio / Buongiorno sarà ancora fermo ai box e quindi serve un difensore che lo rimpiazzi mentre è fuori

Con Buongiorno ancora infortunato i granata hanno bisogno di trovare un difensore in grado di sostituire il numero 4 che è ormai la colonna portante della difesa granata. Avendo anche Schuurs fermo ai box Juric dovrà scegliere uno tra Sazonov e Lovato. Il georgiano nella trasferta contro il Cagliari era entrato benissimo salvando più volte il risultato negli ultimi 10 minuti, tuttavia nella partita contro la Salernitana non era riuscito a brillare. L’altra scelta possibile è Lovato che è subentrato allo stesso Sazonov nella partita contro la squadra di Salerno giocando un buon match. Lovato però è appena arrivato e il tecnico croato potrebbe decidere di schierare un giocatore che invece è al Toro già da mezza stagione e conosce meglio i meccanismi. Per sapere cosa ne pensano i lettori abbiamo fatto un sondaggio e a quanto pare il risultato è una perfetta parità: infatti il 50% dei votanti ha scelto Sazonov mentre il restante 50% ha optato per Lovato. Come detto sopra metà dei votanti ha votato per schierare Sazonov, mentre l’altra metà ha optato per Lovato.