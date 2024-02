Buongiorno stara ai box ancora per un po’: ai lettori chiediamo quindi chi preferiscono loro come sostituto del vice capitano

Scongiurata la preoccupazione della possibile operazione alla spalla, Buongiorno rientrerà tra circa tre settimane dopo la lussazione. Il difensore ha lasciato un’eredità importantissima, vale a dire quella di sostituirlo nelle partite da giocare da qui fino al suo rientro. Nella prima sfida, contro la Salernitana, ha giocato Sazonov non convincendo a pieno, e venendo poi sostituito da Lovato. Il numero 6 era appena arrivato e giocava la sua ex squadra, mentre il georgiano era reduce da un super ingresso nella trasferta di Cagliari, in cui aveva salvato due volte il risultato. Adesso tornano i dubbi nella testa dell’allenatore riguardo la scelta. Voi, però, chi preferireste tra i due come titolare in mezzo alla difesa, in attesa del rientro di Buongiorno? Votate nel sondaggio qui sotto.

Chi fareste giocare in difesa al posto di Buongiorno contro il Sassuolo? Lovato

Sazonov Guarda i risultati