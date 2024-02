Abbiamo chiesto ai lettori di dare un voto al mercato invernale del Torino: solo una piccola parte è andata sopra il 6

Chiusura di mercato con il botto per il Torino, che negli ultimi giorni della sessione ha ufficializzato 4 nuovi acquisti, salutando altrettanti giocatori. Non sono bastati però Masina, Lovato, Okereke e il giovane Kabic per dare entusiasmo alla piazza e ai tifosi, i quali all’interno di un nostro sondaggio hanno definito mediocri le operazioni del Toro. Abbiamo infatti chiesto di dare un voto al calciomercato granata, e a vincere è stato il 6, scelto dal 35% dei votanti. Subito dietro, come in una scala, si piazza il 5, votato dal 26%, mentre sul gradino più basso del podio c’è il 4, bocciatura pesante, con un 21%. Si piazzano sotto, invece, voti più alti. Solo il 13% ha optato per il 7, mentre per il 3% il mercato è stato da 8.

Juric: “Mercato giusto, non si poteva investire”

Anche mister Juric ha toccato il tema del mercato nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida contro la Salernitana. Il tecnico è stato chiaro, mostrando a tutti la realtà dei fatti: “Dovevamo fare un mercato facendo attenzione a livello economico, non è mai facile trovare giocatori in prestito ma penso che abbiamo fatto il meglio possibile. Non potevamo fare acquisti per fare qualcosa in più, abbiamo preso i giocatori giusti per il contesto e per le possibilità. Sono andati via ragazzi che l’anno scorso hanno dato e quest’anno per vari motivi meno. Siamo più sereni”.