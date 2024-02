Sondaggio / Al termine della sfida pareggiata contro la Salernitana, Juric ha criticato una parte di pubblico. Siete d’accordo con lui?

Un altro pareggio interno per il Torino contro una squadra piuttosto abbordabile contro la Salernitana. Prosegue il percorso altalenante, che vede alternare grandi vittorie esterne e risultati poco utili ai fini della rincorsa all’Europa in casa. Una situazione che ha fatto lamentare i tifosi, i quali poi al termine della sfida sono stati “rimproverati” da Juric.

“Una parte del pubblico non ha lo spirito Toro”

Il tecnico, nella consueta conferenza stampa che ha seguito la partita, non ha nascosto il proprio disappunto per la reazione dei tifosi, dichiarando: “C’è una parte di pubblico che non ha lo spirito Toro. Qui c’è una certa depressione ma non è così facile: tutti ci spacchiamo il c**o e lavoriamo forte, ma non è apprezzato così tanto. Il mio più grande rammarico è proprio questo, sentire parlare di mediocrità è una tristezza unica“. Parole dure quindi quelle del mister. Voi, però, siete d’accordo con quanto detto? Ditecelo nel sondaggio qui sotto.

