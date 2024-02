Che voto dareste al mercato del Torino?

Sondaggio / Dopo un mese di trattative, si è conclusa la sessione invernale di calciomercato: che voto date al Torino?

Anche questa è andata. Dopo 30 lunghi giorni di trattativa, è calato il sipario sulla sessione invernale del calciomercato di Serie A. Un mese di calciomercato piuttosto anomalo per il Torino, solitamente abituato a stare fermo per tutto gennaio. Così era stato in principio anche questa volta, ma nelle ultime ore il dt Vagnati si è scatenato, regalando a Juric 4 colpi come Lovato, Masina, Okereke e Kabic. Considerando anche le cessioni, quindi, che voto dareste al mercato granata da 4 (pessimo) a 8 (molto bene)?

