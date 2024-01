Sondaggio / Secondo quanto emerge dai risultati del sondaggio, Leo Ostigard è il profilo preferito in difesa

Nella giornata di ieri, abbiamo chiesto ai nostri lettori e alle nostre lettrici: “Chi preferireste come acquisto per la difesa?”. La scelta preferita è quella di Leo Ostigard, con il 44% dei voti. Segue Lovato (22%), altro (20%) e Kumbulla (14%). Non sarà però così: il Toro ha scelto infatti Matteo Lovato, che arriverà dalla Salernitana. Tra i tre al momento è il difensore della Salernitana il prescelto per arrivare alla corte di Juric: come noto la trattativa è praticamente conclusa e il giocatore è atteso a Torino.

Lovato è vicinissimo

Diverso il discorso che riguarda Ostigard e Kumbulla: il Toro aveva sondato il terreno temendo che per Buongiorno lo stop fosse più lungo, con il rischio operazione che avrebbe allungato i tempi di recupero. Al momento sono operazioni congelate: con Lovato – e senza Zima, vicino allo Slavia Praga – Juric avrebbe un giocatore in più da alternare a Sazonov nel mese in cui Buongiorno sarà fuori dai giochi.