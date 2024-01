Sondaggio / Ultimi giorni di mercato per un Torino che è alla ricerca di due difensori centrali: quali nomi preferite?

Ultimi giorni roventi di calciomercato in casa Torino, con la dirigenza ancora alla ricerca del primo colpo da regalare a Ivan Juric. Saranno ore in cui, con tutta probabilità, i tifosi granata ritroveranno un nuovo difensore all’interno della rosa, se non due. La possibile partenza di Zima e la preoccupazione dovuta all’infortunio di Buongiorno, infatti, impone un’attenta osservazione sul mercato delle opportunità, e in questo momento i nomi in ballo sono tre: Lovato, Ostigard e Kumbulla. Il primo sostituirebbe il difensore ceco, mentre gli altri due sarebbero in ballo per mettersi al riparo dal problema subito dal vice capitano. Vi chiediamo quindi chi vorreste voi come rinforzo per la difesa.

