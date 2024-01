Ecco i risultati del sondaggio sul migliore in campo di Cagliari-Torino, gara vinta dai granata per 1-2 all’Unipol Domus

Al termine della gara tra Cagliari e Torino, vinta dai granata grazie alle reti di Zapata e Samuele Ricci, vi avevamo chiesto chi secondo voi fosse stato il migliore in campo all’Unipol Domus. Cinque le opzioni: Zapata, Bellanova, Ricci, Sazonov e Linetty. Per i lettori non ci sono molti dubbi: l’esterno ex Inter si guadagna il ruolo di MVP con il 44% delle preferenze. Segue Zapata con il 39%, mentre sono decisamente più staccati Linetty, Sazonov e Ricci, rispettivamente con il 10%, il 5% e il 2% delle preferenze.