Sondaggio / A Cagliari il Torino si è imposto per 2-1, chi è stato il migliore in campo tra i granata di Juric?

Solo Roma, Inter e Milan erano riuscite a vincere all’Unipol Domus Arena. Da ieri sera, ce l’ha fatta anche il Torino. I granata, grazie alle reti di Zapata e Ricci, hanno superato il Cagliari di Ranieri. Prestazione solida quella del Toro, che porta a casa 3 punti importantissimi. La consueta domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: chi è stato il migliore in campo contro il Cagliari?. Sugli scudi le prestazioni di Zapata, Ricci e Bellanova. Determinanti anche i salvataggi di Linetty e Sazonov in difesa. Di seguito il box per esprimere la vostra preferenza.

Chi è stato il migliore in campo di Cagliari-Torino? Bellanova

Sazonov

Linetty

Ricci

Zapata Guarda i risultati

