I lettori hanno deciso: in molti hanno scelto Okereke come indiziato per affiancare Zapata in attacco contro la Roma

Sfida importantissima in programma questa sera per il Torino. I granata, infatti, affrontano la Roma in quello che è un vero e proprio scontro diretto per l’Europa. Dopo la sconfitta contro la Lazio i ragazzi di Juric non possono più sbagliare, e il tecnico deve quindi mettere in campo i migliori uomini a disposizione. Per questo motivo, abbiamo chiesto ai lettori chi, secondo loro, dovrebbe essere l’attaccante al fianco di Zapata, e i risultati sono sorprendenti. Addirittura il 69% ha votato Okereke, che fin qui ha giocato solo qualche spezzone. Solo il 24% ha scelto Sanabria, mentre i votanti di Pellegri rappresentano il 7%.