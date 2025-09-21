La marcia di contestazione dei tifosi del Torino contro il presidente Urbano Cairo del 21 settembre 2025, prima di Torino-Atalanta
21 settembre 2025, alle 15:00 c’è Torino-Atalanta. Ma prima c’è il ritrovo dei tifosi al Filadelfia. Il motivo è la contestazione alla società, in particolare al presidente Cairo. Dopo la cessione di Bellanova e dopo la marcia del 4 maggio, si tratta della terza marcia di contestazione contro il presidente Urbano Cairo solo negli ultimi tredici mesi. Percorso in questo caso simile alla prima marcia, quella di un anno fa, in vista poi della partita. Segui la diretta su Toro.it.
La diretta della marcia
Ore 13.45 Dopo i cori sotto la tribuna, a Cairo e ancora a Vagnati, i tifosi hanno cominciato ad entrare allo stadio per continuare all’interno con la contestazione.
Ore 13.15 I tifosi del Torino sono arrivati sotto la Maratona.
Ore 12.55 Cori contro Cairo ma anche contro il direttore tecnico Vagnati. Il serpentone nel frattempo continua ad avanzare e si trova ora in Corso Unione Sovietica. Il corteo proseguirà poi per Corso Sebastopoli fino ad arrivare sotto la tribuna.
Ore 12.40 Partito il corteo di contestazione: al momento sono in 5000 i tifosi che hanno cominciato a muoversi direzione stadio.
Ore 11.55 In Via Filadelfia, da dove partirà il corteo direzione stadio, i tifosi del Torino si sono radunati per contestare il presidente Cairo. L’appuntamento, simbolico, era proprio al Fila: da lì si muoverà la tifoseria, che raggiungerà poi la parte esterna della tribuna prima di entrare allo stadio.
nel frattempo ha studiato un piano x tacitare tutto e ci è riuscito.Lunga notte sarà
L’ha detto in tutti i modi lui e’ il proprietario e ritiene di aver fatto bene. Ha un contratto per lo stadio ancora per 18 mesi. Stadio che nessuno vuole … E’ proprietario del maggiore giornale sportivo e nessuno vuole prendersi una squadra la cui disaffezione è nei numeri. Vuole… Leggi il resto »
…e poi tutti dentro…questo e il problema. Se non si lascia lo stadio vuoto almeno una volta la contestazione e come se non esistesse, non ne parla nessuno…
Carie paiasu cuntabale vattene